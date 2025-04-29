Çatalköy'de meydana gelen "ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan Adem Kaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Şubat-2025 24.04.2025 tarihleri arasında zanlının Çatalköy'de sakin T.Ş’ye ait ikametgahın giriş kapısını, daha önceden tasarrufunda bulundurduğu ikametgaha ait anahtar ile birçok kez açarak içeriye giriş yaptıktan sonra, yatak odasında çekmeceli dolap içerisinde muhafaza edilen tümü altın olan kolyeleri, pırlanta yüzükleri, bileklik ve zincirleri çaldığını anlattı.

Polis, zanlının 24 Nisan’da Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek konu ikametgaha birçok kez farklı tarihlerde girdiğini ve altınları sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, 8 farklı kuyumcudan soruşturma yapıldığını ve henüz sadece 2 çift küpenin tespit edildiğini ve 2 ifade alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.