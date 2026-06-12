KKTC Hentbolu, genç yeteneklerini Türk milli takımlarına kazandırmaya devam ediyor. Ülkemiz hentbolunun yetiştirdiği başarılı genç sporcular Abdullah Temel ve İbrahim Günay, Aksaray’da düzenlenen U16 Milli Takım kampına davet edilerek büyük bir başarıya imza attılar.

7-11 Haziran tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilen U16 Milli Takım kampı, geleceğin yıldız adaylarının kıyasıya rekabetine ve gelişimine sahne oldu. Kamp süresince gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken temsilcilerimiz Abdullah Temel ve İbrahim Günay, hem kulüplerini hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek önemli bir tecrübe kazandılar.

BAŞKAN ARIKAN: “GENÇLERİMİZİN BAŞARISI MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, genç sporcuların elde ettiği bu başarının tüm camia için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Arıkan şunları söyledi:

“Abdullah ve İbrahim’in milli takım kampına davet edilmesi, disiplinli çalışmalarımızın ve hentbola yaptığımız yatırımların ne kadar doğru bir yolda olduğunun somut bir göstergesidir. Gençlerimizin bu tür üst düzey kamplarda tecrübe kazanması, sadece onlar için değil, ülkemiz hentbolunun geleceği için de büyük bir motivasyon kaynağıdır. Sporcularımızı yürekten kutluyor, bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum.”

KKTC Hentbol Federasyonu olarak, genç yeteneklerin uluslararası arenada ve milli takımlar bünyesinde daha fazla yer alması adına çalışmaların hız kesmeden süreceği vurgulandı.