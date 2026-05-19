Lefkoşa Atatürk Spor Salonu, önceki akşam hentbolda kadınlar ve erkekler Süper Lig üçüncülük mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Filelerin kelimenin tam anlamıyla sarsıldığı, yüksek skorlu geçen iki zorlu müsabakanın ardından kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise Levent rakiplerini mağlup ederek sezonu üçüncülükle tamamladı.

UKÜ İKİNCİ YARIDA COŞTU

Günün ilk randevusunda, Kadınlar Süper Lig üçüncülük mücadelesinde Esentepe ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşı karşıya geldi. İlk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olan ve karşılıklı gollerle geçilen maçın ilk devresini UKÜ 18-17 önde kapattı. İkinci yarıda vites artıran ve hücumda durdurulamaz bir performans sergileyen UKÜ, farkı açarak parkeden 41-29 galip ayrıldı ve üçüncülük kupasının sahibi oldu.

UKÜ’de 14 gol atan Derya Dağdelen ile 12 gol kaydeden Mercan Atay galibiyetin mimarları olurken; Esentepe’de Efsun Erdoğan’ın 9 gollük performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

İlk Yarı Sonucu: Esentepe 17 – 18 UKÜ

Maç Sonucu: Esentepe 29 – 41 UKÜ

KADINLAR MAÇI GOL DAĞILIMI:

UKÜ (41 Gol): Derya Dağdelen (14), Mercan Atay (12), Eliz Özekinci (7), Neval Çakır (3), Yağmur Onay (3), Pınar Karakaya (2).

Esentepe (29 Gol): Efsun Erdoğan (9), Ela Yalgın (6), Esra Beyoğlu (5), Fatma Erdoğan (5), Asya Dikel (2), Sevil Yalgın (1), Naciye Erdoğan (1).

LEVENT’TEN GOL YAĞMURU

Günün ikinci ve son maçında, Erkekler Süper Lig üçüncülüğü için Esentepe ile Levent kozlarını paylaştı. Baştan sona yüksek bir skor temposunda geçen müsabakada Levent, ilk yarıdan ağırlığını koyarak devreyi 33-19 üstün tamamladı. İkinci yarıda da skor üretmeye devam eden Levent, mücadeleyi 63-41 gibi net bir skorla kazanarak erkekler ligi üçüncüsü oldu.

Levent takımında tam 16 gol atan Mehmet A. Temel ve 13 gol atan Hasan Atlar maça damga vururken, Esentepe adına Ahmet Çınar (13) ve Daniyar Narkulyew (10) çift haneli gol sayılarına ulaşmalarına rağmen takımlarını galibiyete taşıyamadı.

İlk Yarı Sonucu: Esentepe 19 – 33 Levent

Maç Sonucu: Esentepe 41 – 63 Levent