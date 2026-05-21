KKTC Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi ikinci maçında, spor severler hafızalardan silinmeyecek bir geceye tanıklık etti. DİGEM ve Şahlan arasında oynanan final mücadelesinde Seriyi 2-0’a getiren DİGEM, uzatmaya giden nefes kesen maç sonunda rakibini 38-36 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig Şampiyonu oldu.

DİGEM İNANDI

Karşılaşma, maçın ilk düdüğünden son saniyeye kadar tam bir taktiksel oyununa sahne oldu. İki takım da savunma ve hücumda hata payını minimuma indirirken, skor tabelası sürekli yer değiştirerek dengeyi korudu. Normal süresi 33-33 berabere biten karşılaşmada, her iki takımın taraftarları da uzatma dakikalarında kalp atışlarını kontrol etmekte zorlandı. Uzatma periyodunda oyun disiplininden bir an olsun kopmayan DİGEM, kritik hücumlardan başarıyla ayrılarak parkeden 38-36’lık skorla galip ayrıldı ve kupayı havaya kaldırdı.

Maçın tartışmasız yıldızı olan Aktaş, hücumdaki bitiriciliği ve kritik anlardaki soğukkanlılığıyla adeta bir resital sundu. Takımının "görünmez lideri" olan Çamlı, sadece attığı 8 golle değil, oyun kuruculuğu ve takım arkadaşlarını motive eden liderlik vasfıyla şampiyonluğun ana mimarlarından biri haline geldi.

ŞAHLAN’IN DEV DİRENİŞİ: FİNALİN HAKKINI VERDİLER

Şampiyonluk maçında DİGEM’in karşısında adeta bir "duvar" gibi duran Şahlan, sadece bir rakip değil, finalin en büyük paydaşlarından biri olduğunu kanıtladı. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadı Uzatma dakikalarına kadar süren bu kora kor mücadelede, maçın tempodan bir an olsun düşmemesini sağladı. Şahlan, şampiyonluğu kıl payı kaçırmış olsa da, sahada sergilediği centilmenlik ve pes etmeyen karakteriyle spor kamuoyunun takdirini kazandı. Sudenaz, Sultan ve Almina takımlarının gol yükünü çekerken gecenin Şahlan adına yıldızlaşan sporcuları oldular.