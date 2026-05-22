KKTC Hentbol Federasyonu Büyük Erkekler finalinde sahne alan UKÜ ve Darbaz arasındaki mücadele, hentbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 36-33 kazanan UKÜ, şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Lefkoşa’da oynanan final müsabakası, beklendiği gibi iki dev ekibin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. İlk düdükten itibaren taktiksel disiplinin ve yüksek temponun ön planda olduğu maçta, UKÜ ilk yarıyı 17-16’lık skorla önde kapatarak devreyi küçük bir avantajla tamamladı.

İkinci yarıda da DARBAZ’ın beraberlik ve üstünlük çabaları sürse de, oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran UKÜ, sahadan 36-33 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın kazananı UKÜ’de Birol Ay, attığı 13 golle fileleri havalandıran en etkili isim olarak galibiyette başrol oynarken; Samet Beşot ve Beytullah Dal 7’şer golle galibiyete önemli katkı sağladı. UKÜ adına Atahan Akçam 5, Ahmet Arslan ise 4 golle skora destek verdi.

Mağlup olmasına rağmen son ana kadar oyundan kopmayan DARBAZ cephesinde ise Cemil Topal ve Ata Pamuroğulları 8’er golle takımının en golcü isimleri oldu. Ahmet Şanverdi 7 golle, Özgür Kaya ise 5 golle mücadele etti.