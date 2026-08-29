Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, acil servislerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların şikâyetlerine dikkat çekerek, yoğunluk, uzun bekleme süreleri ve hizmet sunumundaki aksaklıkların temelinde sağlık sistemindeki plansızlığın bulunduğunu savundu.

Dalkan, yaptığı yazılı açıklamada, sistemin yarattığı sorunların sorumluluğunun sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirterek, sorunun çalışanlarda değil, “sağlık sistemini planlayamayan ve yönetmeyi beceremeyen Sağlık Bakanlığı’nda” olduğunu ileri sürdü.

Sağlık sisteminin tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşadığını öne süren Dalkan, sağlık hizmetlerinin planlanmasının nüfus artışına ayak uyduramadığını ifade etti.

Dalkan, “Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmemiş, basamak hekimliği sistemi kurulamamış, vatandaşın sağlık sorununa doğru yerde ve doğru zamanda ulaşmasını sağlayacak bir yapı oluşturulamamıştır. Böyle bir karmaşa içinde hastanelerin ve özellikle acil servislerin yükünün artması kaçınılmazdır.” dedi.

Acil servislerin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yerine geçemeyeceğinin altını çizen Dalkan, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Dalkan, acil servislerde yaşanan yoğunluğun, uzun bekleme sürelerinin ve hizmet sunumundaki aksaklıkların temelinde de bu plansızlığın bulunduğunu kaydetti.

“Yeni hastane ve servisler elbette gereklidir. Ancak bir hastanenin binasını yapmak, sağlık hizmetini kurmak anlamına gelmez.” diyen Dalkan, sağlık çalışanları, tıbbi donanım ve eğitimli insan gücü planlamasının önemine işaret etti.

Yıllardır tamamlanması beklenen Girne ve Güzelyurt hastanelerinin bir an önce hizmete açılması gerektiğini vurgulayan Dalkan, hastaneler açılmadan önce insan gücü planlamasının yapılmasını ve gerekli eğitimlerin başlatılmasını istedi.

Dalkan, “Aksi halde yeni binalar yapmak, mevcut sorunları yalnızca başka binalara taşımaktan ibaret kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dalkan, sağlık sistemindeki sorunların çözümüne ilişkin önerilerini de sıraladı.

“Çözüm bellidir.” diyen Dalkan, yerinde sağlık hizmeti sunulabilmesi için basamak hekimliği sisteminin kurulmasını, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık politikalarının merkezine alınmasını ve hastalıkları önlemeyi hedefleyen bir sağlık sistemi oluşturulmasını istedi.

Artan nüfusun dikkate alınarak gerçekçi ve bilimsel sağlık insan gücü ile altyapı planlaması yapılmasını talep eden Dalkan, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin gecikmeden hizmete açılmasını, bunun öncesinde ise sağlık çalışanı ve eğitim planlamalarının yapılmasını önerdi.

Dalkan ayrıca Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ve sağlık hizmetlerinde eşitlik, süreklilik ve erişilebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nı sağlık çalışanlarını suçlamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Sağlık çalışanlarının suçlanmasının çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdığını savunan Dalkan, bunun sağlık hizmetinin niteliğini ve toplumun sağlık hakkını tehdit ettiği uyarısında bulundu.