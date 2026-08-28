Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eski Başkanı Selma Eylem’in ifadeye çağrılması ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yöneticilerinin ise sendikal faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Tıp-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Selma Eylem ve El-Sen yöneticilerinin yanında oldukları belirtilerek, “Farklı düşünmek, barışı savunmak ve sendikal mücadele suç değildir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tıp-İş olarak demokratik hak ve özgürlüklere yönelik “Her türlü baskı, tehdit ve yıldırma” girişiminin karşısında durulacağı kaydedildi.