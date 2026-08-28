Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, Lefkoşa’nın başkent kimliğine uygun, planlı ve yaşam kalitesini önceleyen yeni bir belediyecilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aktunç Seçim Ofisi'nden verilen bilgiye göre, Aktunç; Kızılbaş, Taşkınköy, Marmara, Yenişehir, Metehan, Ortaköy, Göçmenköy, Hamitköy, Küçük Kaymaklı ve Surlariçi’nde partililerle bir araya geldi. Ziyaretlere UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’li bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.

Örgüt buluşmalarında Lefkoşa’ya ilişkin vizyonunu paylaşan Aktunç, belediyeciliğin yalnızca günlük sorunlara müdahale etmekten ibaret olmaması gerektiğini söyledi. Kentin geleceğinin doğru planlama, etkin kaynak kullanımı ve vatandaşın ihtiyaçlarını merkeze alan bir yönetim anlayışıyla şekillendirilmesi gerektiğini ifade eden Aktunç, mimarlık mesleğinden gelen deneyimini belediyecilik vizyonuna yansıtacağını kaydetti.

Aktunç, doğru planlanan şehirlerin insanların günlük hayatına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

- “Önceliğimiz günlük hayatı kolaylaştırmak”

Lefkoşa’da sokakların düzeninden temizliğe, trafik sorunundan yeşil alanlara, esnafın ihtiyaçlarından kent yaşamının diğer unsurlarına kadar birbirini tamamlayan bir planlama modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirten Aktunç, önceliklerinin kentte yaşayanların günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Lefkoşalıların evlerinden çıktıkları andan itibaren düzenli, temiz ve erişilebilir bir kent yapısıyla karşılaşmasını istediklerini kaydeden Aktunç, belediyenin vatandaşın hayatına yük değil, çözüm üreten bir kurum olması gerektiğini ifade etti.

Yeni dönemde sahada çalışan, halkın taleplerine kulak veren, geleceği planlayan ve belediye kaynaklarını doğru kullanan bir yönetim modeli ortaya koyacaklarını belirten Aktunç, hesap verebilirliğin de yönetim anlayışlarının temel unsurlarından biri olacağını söyledi.

- “Lefkoşa başkent standartlarına ulaşmalı”

Lefkoşa’nın ülkenin başkenti olduğuna dikkat çeken Aktunç, kentin hizmet kalitesinden şehir planlamasına kadar her alanda bu kimliğin gerektirdiği standartlara ulaşması gerektiğini vurguladı.

Aktunç, Lefkoşa’yı yalnızca mevcut yapısıyla idare etmeye değil, geleceğini yeniden planlamaya talip olduklarını belirterek, başkenti başkent gibi düşünen, planlayan ve yöneten bir belediyecilik anlayışıyla Lefkoşa’ya yakışan yaşam standartlarını oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.