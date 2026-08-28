Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği sınavlardan alınacak harçların “Saatlik asgari ücrete” endekslendiğini ileri sürerek, “Kamuya giriş, parası olanın ayrıcalığı olamaz.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Erşangil, sendikanın itirazlarına rağmen düzenlemenin temmuz ayında meclisten geçirildiğini, kamuda çalışma fırsatı ve sınav sonuçlarına itiraz hakkının yurttaşların ödeme gücüne bağlandığını savundu.

Yeterlik, yarışma ve yabancı dil sınavlarından alınacak harçların saatlik asgari ücretin 4 ile 8 katı arasında belirlenebileceğini kaydeden Erşangil, birden fazla oturumdan oluşan, uygulama içeren veya özel nitelik taşıyan bazı sınavlarda ise bu tutarın saatlik asgari ücretin 16 katına kadar çıkabileceğini ifade etti.

Harç miktarlarının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun onaylayacağı tüzükle belirleneceğine işaret eden Erşangil, güncel saatlik asgari ücret esas alındığında sınav harçlarının bin 635,96 TL ile 6 bin 543,84 TL arasında değişebileceğini dile getirdi.

Erşangil, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlardan alınan ücretlerin de sınav başvuru ücretine bağlandığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Asgari ücretin çalışanları hayat pahalılığı karşısında korumak amacıyla belirlenen en düşük ücret düzeyi olduğunu hatırlatan Erşangil, sınav harçlarının asgari ücrete bağlanmasının her ücret artışının harçlara otomatik olarak yansımasına neden olacağını öne sürdü.

Hayat pahalılığını telafi etmesi gereken asgari ücret artışlarının “Yeni zamların bahanesi” haline getirilemeyeceğini kaydeden Erşangil, “Yetkililer işin kolayına kaçmamalı; kamu hizmetlerine erişimi ve yurttaşların ödeme gücünü gözeten ayrı değerlendirmeler yapmalıdır.” dedi.

Erşangil, sınav harçları ile asgari ücret arasındaki bağın kaldırılması ve kamu sınavlarının herkesin erişebileceği makul ücretlerle düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ödeme gücü bulunmayan kişiler için muafiyet mekanizmaları oluşturulması gerektiğini belirten Erşangil, sınav sonuçlarına itiraz hakkının da yüksek ücretler nedeniyle kullanılamaz hale getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Erşangil, HAKSEN’in toplumu bilgilendirmeye; emekçilerin haklarını, kamuda fırsat eşitliğini ve adil bir sınav sistemini savunmaya devam edeceğini dile getirdi.