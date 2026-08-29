Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için yerli üretimin ekonomi politikalarının merkezine alınması, sanayinin GSYH, istihdam ve ihracattaki payının artırılması ve üreticinin maliyet yükünün azaltılması gerektiğini söyledi. Kamacıoğlu, KTSO’nun hazırladığı “Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı”nın yakında kamuoyuna açıklanacağını ve tüm siyasi partilere sunulacağını belirtti.

KTSO, ülke ekonomisinin üretim ve sanayi ekseninde güçlendirilmesi amacıyla “Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı” hazırladı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, programın önemli bölümünü oluşturan “Stratejik Hedefler” kapsamında, yerli üretimin ekonomi politikalarının merkezine alınması gerektiğini belirterek, sanayinin ülke ekonomisindeki ağırlığının artırılmasının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Kamacıoğlu, “Ekonomik yapımızı yalnızca tüketim ve ithalata dayalı bir modelle sürdüremeyiz. Üretimi büyütmek, sanayinin GSYH içindeki payını artırmak ve üreten işletmelerimizin rekabet gücünü yükseltmek zorundayız” dedi.

Sanayi sektörünün GSYH, istihdam, ihracat ve toplam yatırımlar içerisindeki payının somut ve zamana bağlı hedeflerle yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, üretim kapasitesinin artırılmasının ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Sanayicinin enerji, finansman, iş gücü, arsa, lojistik ve bürokrasi kaynaklı maliyetlerinin azaltılması gerektiğine dikkat çeken Kamacıoğlu, “Üreticinin üzerindeki maliyet baskısını azaltmadan rekabet gücünü artırmamız mümkün değildir. Sanayicinin yatırım yapmasını, kapasitesini büyütmesini ve teknolojiye yönelmesini sağlayacak bir politika ortamı oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kamu alımlarının da üretim ekonomisine geçişte önemli bir araç olduğunu belirten Kamacıoğlu, kamu ve kamu destekli yatırımlarda yerli ürün kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Kamacıoğlu, “Kamu kaynaklarının önemli bir bölümü ülke içinde üretim kapasitesini artıracak şekilde kullanılabilir. Yerli üretimin bulunduğu alanlarda kamu alımlarında yerli ürünün payının artırılması hem işletmelerimizin pazarını büyütür hem de ekonomide yaratılan katma değerin ülkede kalmasını sağlar” dedi.

Program kapsamında ayrıca üretici maliyetlerinin ve sanayi sektöründeki gelişmelerin sağlıklı biçimde izlenebilmesi amacıyla Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), güncel sanayi envanteri ve sektör bazlı veri altyapısının oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Kamacıoğlu, sanayi politikalarının düzenli ve güvenilir veriler üzerinden şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İhtisaslaşmış ve altyapısı güçlü sanayi bölgelerinin oluşturulmasının da stratejik hedefler arasında bulunduğunu kaydeden Kamacıoğlu, sanayi yatırımlarının daha modern, verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi.

Kamacıoğlu, “Hedefimiz; üretim yapan, yatırım yapan, istihdam yaratan ve ihracat kapasitesini artıran bir sanayi yapısıdır. Bunun için sanayiyi ekonomik politikaların kenarında değil, merkezinde konumlandırmamız gerekiyor” dedi.

KTSO tarafından hazırlanan Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı’nın önümüzdeki dönemde kamuoyuna açıklanacağını belirten Kamacıoğlu, programın tüm siyasi partilere de sunulacağını ifade etti. Kamacıoğlu, programın, yerli üretimin güçlendirilmesi ve üretim odaklı ekonomik dönüşüm konusunda ortak bir politika zemini oluşturmasını hedeflediklerini söyledi.