Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Mart 2025'te düzenlenen anketin üçüncü aşaması da kamuoyu ile paylaşıldı. 500 kişinin görüşüne başvurulan anket çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı, ülkedeki “kötü gidişat” bir kez daha gözler önüne serildi.

EKONOMİK DURUMUN DAHA KÖTÜYE GİTTİĞİ DÜŞÜNCESİ HAKİM

Ankete göre, katılımcıların yüzde 59,20’si iki sene içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünürken, her 10 kişiden yaklaşık 9’u ise ciddi ekonomik kaygılar taşıyor.

MUTFAK GİDERLERİNDEKİ ARTIŞ TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Ankete katılanların yüzde 66,8’inin mutfak giderlerini karşılayamama konusunda kaygılı olduğu bildirilirken, Aralık 2024’te bu oran yüzde 63,93’tü…

HAYAT STANDARTLARINI KORUYAMAMA TEHLİKESİ!

Öte yandan katılımcıların yüzde 71’i hayat standardını koruyamayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 76,2’si taksitlerini ödeyememe konusunda kaygılarını belirtirken, Aralık 2024’te bu oran yüzde 63,92 olarak kayıtlara geçmişti.

SAĞLIK HARCAMALARINI KARŞILAYAMAMA KAYGISI ARTIYOR

Ekonomik olarak darboğazdan geçilen bu dönemde sağlık giderlerinin arttığını düşünen katılımcıların yüzde 79’u bu giderleri karşılama konusunda ciddi kaygılar taşıyor. Söz konusu oran 3 ay önce ise yüzde 71 dolaylarındaydı.