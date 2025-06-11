Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mine Atlı, devlet hastanelerinde şüpheli ölümler olduğunu savunarak, Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Mine Atlı, Sağlık Bakanı’nın, devlet hastanelerinde meydana gelen şüpheli ölümlerin ardından derhal istifa etmesi ve halktan özür dilemesi gerektiğini vurguladı

Yazılı açıklama yapan Atlı, “Bir Sağlık Bakanı’nın istifası için kaç kişinin ihmalle ölmesi gerekir?” diye sorarak, son aylarda sağlık sisteminde yaşanan ihmaller zincirine işret etti.

Atlı, “Artık can alıyor” dediği sisteme örnekler vererek, Mihrimah bebeğin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, Şöhret Artuğlu’nun ölümünde de “yanlış ilaç/iğne” iddiası olduğunu ve Cahide Aksu adlı genç kadının da yine aynı ihmaller iddiasıyla toprağa verildiğini hatırlattı.

Atlı, “Tüm bu ölümler Sağlık Bakanlığı’nın sorumsuzluğu, istihdam ve fiziki yetersizliklerle gelen skandallar zincirinin, devlet hastanelerinde vücut bulan sonucudur. Ve hepsinde de aynı Sağlık Bakanı görevdeydi” dedi.

“Artık yeter” diyen Mine Atlı, derhal harekete geçilmesi gereken bir halk sağlığı krizinin içinde olunduğunu, bu çerçevede de taleplerinin net olduğunu söyleyerek, bunları şöyle sıraladı;

1. Acil Durum Masası kurulmalı, kriz yönetimi şeffaf ve kamuya açık şekilde yürütülmelidir.

2. Tüm sağlık ocakları, devlet hastaneleri ve acil servisler kapsamlı bir teftişten geçirilmelidir.

3. Ulusal düzeyde bir Sağlık Hizmetleri Eylem Planı acilen hazırlanmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır.

4. Tüm sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimleri ve performans değerlendirmeleri düzenli şekilde yapılmalıdır.

5. İhmalde bulunan herkes hakkında adli ve idari soruşturma derhal başlatılmalıdır.

“NE SORUMLULUK HİSSEDİYOR NE UTANIYOR, HALKTAN BİR ÖZÜR DAHİ DİLEMEDİ”

TDP MYK üyesi Mine Atlı, bu ihmallerin en büyük sorumluluğunun “siyasi sorumluluğu” olan Sağlık Bakanı ve temsil ettiği hükümete ait olduğunu belirterek, Bakan’ın bu ölümler sonrası tek bir özür dahi dilemediğini anımsattı.

Atlı, “Derhal istifa etmesi gereken Bakan, halka biz özrü bile çok görerek, yaşananlardan sorumlu hissetmediğini ve utanmadığını da gözler önüne sermiştir. Ancak istifa etmiyorsa derhal görevden alınmalı, yerine halk sağlığını önceliklendiren, liyakatli ve kararlı bir Sağlık Bakanı getirilmelidir. Bir kez daha soruyoruz; Bir Sağlık Bakanının istifa etmesi için kaç kişinin ihmalle ölmesi gerekiyor?” diye sordu.