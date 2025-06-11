Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğrayan Karpaz bölgesinden geriye çöp manzaraları kaldı. Uzayıp giden doğal güzellikleriyle ün yapmış Karpaz’ın altın sahil şeridi, çeşitli atıklardan oluşan çöpler nedeniyle utanç verici görüntülere sahne oldu.

Sorumsuz kişiler tarafından çevreye bırakılan naylon poşetler, pet ve cam şişeler hem çevre kirliliği oluşturuyor, hem de canlı yaşamını tehlikeye atacak atıklara dönüşüyor.

Bölgede uyarıcı levhalar olmasına rağmen, sorumsuz kişilerin yerlere bıraktıkları bu çöp atıkları, çirkin görüntülere sahne oluyor.

Öte yandan Karpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı ve Erenköy Karpaz Belediyesi yetkilisi Fırat Borak, bayram tatili boyunca Karpaz’da yaratılan çevre kirliliğine isyan etti.

Sosyal medyada paylaşım yapan Borak, çektiği fotoğrafları yayınlayarak altına şunları yazdı:

“Terbiyesizlikte sınır yok! Deniz kenarlarına bırakılan çöpler. Mangal yakmak için kırılan ağaçlar. Eşeğe yapılan akıl almaz hareketler. İnsanlık dışı bu davranışları, tasvip etmiyoruz. Karpaz’ı böyle sevip sahip çıkacaksınız, Allah aşkına bırakın kalsın.”