Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde bulunan Trafo Merkezi’ndeki iki ayrı trafoda, bu sabahın erken saatlerinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, Elektrik Kurumu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı trafoda inceleme yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yaparak, yangının yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

“Trafoların devre dışı kalmasından dolayı sabah saat 04.40 itibariyle merkezimize bir sinyal geldi. Arkadaşlarım buraya geldiğinde, aynı anda iki trafomuzun fanlarında yangın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye bilgi verildi. Aynı anda ve kendi başına çıkacak bir yangın değil…” ifadelerine yer veren Aydın, ısınmaya karşı trafoların fanlarında korumaların olduğunu kaydetti.

Trafoların durduğu yerde yanmasının mümkün olmadığını belirten Aydın, “Tecrübelerime dayanarak yangının dıştan bir müdahaleyle olduğudur. Öngörümüz bu yöndedir. İki trafoda aynı anda ve aynı noktada yangın çıkmasının çok doğal olmayacağı kanaatindeyim. Bunun biri ya da birileri tarafından kasıtlı olarak müdahale edilip yakıldığı görüşündeyim. Yüksek ihtimalle ‘sabotaj’ olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu da, “Bu halkın malına yapılan bir sabotajdır. Eğer bu, sabotaj çıkarsa çok yazık… Bu bizim malımız ve özvarlığımızdır. Böyle bir şey, asla ve kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Tuğcu, polisin bir an önce suçluları bulup yakalamasını ve adalete teslim etmesini temenni etti.

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı’ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Trafo Merkezindeki, 132/22 KW'lık iki ayrı trafoda, saat 04.30’da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın, Elektrik Kurumu çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu her iki trafoya ait soğutma işlevi gören toplam dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yanarak hasar gördü. Yangının çıkışı sebebi araştırılmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”