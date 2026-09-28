Ozanköy’de annesiyle birlikte gittiği bir evin bahçesindeki havuza düşen 4 yaşındaki Erven Cello Kadak (E) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili anne C.C. (K-45) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.30’da, C.C., ev temizliği yapmak için çocuğuyla birlikte gittiği bir evde temizlik yaptığı sırada gerekli tedbirleri almaması sonucu, çocuğu Erven Cello Kadak’ın bahçede bulunan havuza düşerek, yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan C.C.’nin ayrıca ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.