Girne Boğazköy’de bir şantiye lojmanında gece yarısı Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesi ile tartıştığı arkadaşını alkol tesiri altında mide ve sırtından bıçaklayan 35 yaşındaki isminin baş harfleri A.S., ‘Yaralama ve Kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından tutuklandı.

Yaralanan 34 yaşındaki isminin baş harfleri A.O, ambulansla Lefkoşa Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk yardım sonrası taburcu edildi. Zanlı A.S., tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru İsmet Yeşildal, olayın önceki akşam saat 23.45 raddelerinde bir şantiyenin lojmanında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı ile müşteki arasında tartışma yaşandığını A.S.’nin 144 promil alkol tesiri altında kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesi ile müştekiyi midesinden ve sırtından bıçaklayarak yaraladığını söyledi. Müştekinin yapılan sağlık kontrolleri sonrasında taburcu edildiğini kaydeden Yeşildal, zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçun ciddiyetine değinerek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasın emir verdi.