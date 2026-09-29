“Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve Gizlice Girme, Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC Topraklarından Ayrılma ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.A.U, dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Ulçay, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya’da kaçak yoldan KKTC'ye soktuğu kişileri indirirken polis otosuna aracıyla çarpmış, polislerin havaya ve araç lastiklerine 15 el ateş etmesine rağmen Akıncılar bölgesinden Güney’e kaçmıştı.
Mesele kapsamında aranan M.A.U,19 Eylül 2026 tarihinde tutuklanmıştı.
Zanlının Kalecik’teki kullanımında bulunan adresinde yapılan aramada uyuşturucu bulunmuştu.
Polis, dünkü mahkemeede zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası, askeri yasak bölgeyi ihlalden askıda davası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.