Girne’de 4 Mayıs tarihinde Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekanında alkol tesiri altında zanlılar, Bekir Bozkurt, Mertcan Kara, Umutcan kara, Eren Öztürk ve Hamza Arslan arasında çıkan kavga soruşturması tamamlandı.

‘Sarhoşluk’, ‘Kavga ve rahatsızlık’ suçlarından tutuklanan zanlılar, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Mertcan Kara’nın ‘Uyuşturucu’ ve ‘Kama taşıma’ suçlarından, zanlı Umutcan Kara’nın ‘Kadına şiddet’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından teminatlı olduğuna dikkati çekti.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Birkan Gertik, zanlılar hakkında yürütlen soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

İKİ ZANLIYA AĞIR TEMİNAT ŞARTI

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Bekir Bozkurt’un 2027 yılına kadar çalışma izinli olduğunu, zanlı Eren Öztürk’ün öğrenci statüsünde, zanlı Hamza Arslan’ın hem KKTC hem de TC vatandaşı olduğuna dikkati çekerek, tüm zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminat talebinde bulundu.

Savcılık, toplumda huzursuzluk yaratan suçların işlendiğine dikkati çekerek, özellikle zanlı 2 ve 3’ün birden fazla suçtan teminatlı olduklarına değinerek ağır teminat şartı ile serbest kalmalarını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, işlenen suçların ciddiyetine değinerek teminat emri verirken özellikle zanlı 2 ve 3’ün ayrıma gidilmesini uygun bulduğunu belirtti.

Tüm zanlıların davaları görüşülünceye kadar 30 bin TL nakit, zanlı Mertcan ve Umutcan Kara’nın KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 300 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına emir verdi.