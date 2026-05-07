Gönyeli’de önceki akşam saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinde şüpheli olarak görülen 25 yaşındaki Bruton Kırusu’nun üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Tutuklanan Bruton Kırusu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli’de polis ekipleri tarafından, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, aracın şoför kısmında vites konsolu yan plastiği içerisinde foil kağıdına sarılı bir gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu bulunarak, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Zanlının suçunu kabul ettiğini söyleyen Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.