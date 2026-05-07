Alman devi Bayern Münih, Fransa'da 5-4 mağlup olduğu tarihi karşılaşmanın rövanşında PSG'yi Allianz Arena'da ağırladı.
Deplasmandan 1-1'le dönen Paris Saint-Germain finale yükselen taraf oldu. Fransız ekibi toplamda 6-5'le turu aldı.
PSG’nin golünü 3. Dakikada Dembele atarken, Bayern Munih’in golü ise 90+3. Dakikada Harry Kane’den geldi.
Son şampiyon PSG üst üste 2. sezonunda finale yükseldi.
FİNAL BUDAPEŞTE'DE
PSG ile Arsenal'in karşılaşacağı maç 30 Mayıs günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.