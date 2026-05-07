Alman devi Bayern Münih, Fransa'da 5-4 mağlup olduğu tarihi karşılaşmanın rövanşında PSG'yi Allianz Arena'da ağırladı.

Deplasmandan 1-1'le dönen Paris Saint-Germain finale yükselen taraf oldu. Fransız ekibi toplamda 6-5'le turu aldı.

PSG’nin golünü 3. Dakikada Dembele atarken, Bayern Munih’in golü ise 90+3. Dakikada Harry Kane’den geldi.

Son şampiyon PSG üst üste 2. sezonunda finale yükseldi.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

Hulk 39 yaşında yeni takımıyla imzaladı
PSG ile Arsenal'in karşılaşacağı maç 30 Mayıs günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.