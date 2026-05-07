Havalimanı’ndan 2019 yılında 2 kilosu kokain, 19 kilosu da hintkeneviri olan toplam 21 kilo uyuşturucu maddeyi ülkeye ithal eden, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus uyruklu Igor Yusin’in istinaf davası sonuçlandı. Başkan Bertan Özerdağ, Beril Çağdal ve Peri Hakkı'dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, sanığın cezaya itirazını değerlendirerek, bir karara vardı. Heyet, ağır ceza mahkemesinin sanık hakkında verdiği kararı onadı.