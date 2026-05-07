Gönyeli’de meydana sirkat suçundan tutuklanan Bahman Shaban yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi içerisine giriş yaptıktan sonra camideki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunun üst kısmını kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 5000 TL parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 28 nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15 Mart 2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.