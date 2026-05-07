Girne’de Nisan ayında elektronik mağazasına müşteri olarak giden zanlı Fırat Kapucugil, işletme içerisinde satışa sunulan 2 adet tablet bilgisayar, kulaklık ve oyun konsolunu yanında getirdiği spor çantaya koyarak ödeme yapmadan ayrıldı. Toplam değerleri 136 bin 591 TL değerinde olan elektronik eşyaları 4 farklı kişiye sattığı tespit edilen zanlı, kamera görüntülerinden tespit edilerek kısa sürede tutuklandı.

‘Sirkat’, ‘Sahtekarlıkla para temini’ ve ‘İkamet izinsiz’ suçlarından tutuklanan zanlı, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Aşan, olayın 9 ile 10 Nisan tarihleri arasında meydana geldiğini, şikayetin müşteki tarafından polise önceki gün yapıldığını söyledi.

Polis, şikayetin ardından işletmeden 5 farklı kamera görüntüsü temin edildiğini, yapılan incelemelerde zanlının kimlik bilgilerinin doğrulandığını anlattı. Zanlı Kapucugil’i kaldığı adreste tespit ettiklerini kaydeden polis, olayda kullandığı spor çantanın evde bulunarak emare alındığını kaydetti. Yapılan sorgulamada, mağazadan çalınan elektronik eşyaları 4 farklı kişiye satan zanlının itiraf içerikli beyanları olduğunu ifade eden polis, ileri soruşturmada 4 kişinin de tespit edilerek çalıntı eşyaların emare olarak alındığını belirtti.

Polis, eşyaları zanlıdan satın alan 4 kişinin de şikayetçi olduğunu, Kapucugil’in muhaceret kontrolünde 8 Mart 2026 tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Zanlı hakkında 7 ayrı dosya tazmin edileceğini kaydeden polis, bu sürede zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Söz hakkı alan zanlı bir casinoda çalıştığını ve çalışma izninin yapılmadığını iddia etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.