Girne’de gerçekleştirilen narkotik operasyonu, yalnızca ele geçirilen uyuşturucu maddelerle değil, zanlıların ülkede yasa dışı şekilde bulunmalarıyla da dikkat çekti. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Yalçın’ın evine düzenlediği operasyonda, yaklaşık 25 gram metamfetamin bulundu. Evde yapılan aramada yalnızca uyuşturucu madde değil, aynı zamanda uyuşturucu kullanımına işaret eden çeşitli ekipmanlar da tespit edildi.

Operasyon sırasında evde misafir olarak bulunan Malika Hamyavera’nın kaldığı adreste ise 91 miligram hintkeneviri ele geçirildi. Bunun yanı sıra üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam kavanoz, plastik kap, metal çubuk ve cam pipo da delil olarak toplandı.

22 Nisan’dan bu yana polis gözetiminde bulunan zanlılar, soruşturma sürecinde gönüllü ifade vererek suçlarını kabul etti.

Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise zanlıların ülkedeki statüsü oldu. Yapılan muhaceret kontrolünde, Hasan Yalçın’ın 20 Ağustos 2025’ten, Malika Hamyavera’nın ise 17 Mart 2026’dan bu yana ülkede izinsiz şekilde bulunduğu ortaya çıktı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yeniden hakim karşısına çıkarılan zanlılar hakkında kararını açıklayan Yargıç Mine G. Serden, her iki zanlının da ülkede yasal statülerinin bulunmadığını vurguladı.

Mahkeme, zanlıların, davaları sonuçlanıncaya kadar 50 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına hükmetti.