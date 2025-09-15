UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, açıklama yaptı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkı, duygusallıkla değil ama duygusunu yitirmeden dünden bugüne yaşadıklarımızı sorgulayıp, geleceğe özgüveni yüksek olarak yürümelidir.

KKTC’nin en köklü partisi UBP’nin genel başkanı ve Başbakan olarak, görev anlayışımın temelinde bu vardır.

Kıbrıs Türk Halkı, KKTC vatandaşları sevgi dolu insanlardır. Bunu gurur vesilesi sayıyoruz. Doğu Akdeniz’de çok büyük olmayan bir adada yaşıyoruz. Bu adada yaşayanların sevgi ağırlıklı ve paylaşımcı bir anlayışta olması hayati önem taşır. Bizler bu özelliğe fazlasıyla sahipken, Rum komşularımız maalesef bu anlayıştan uzak, sevgide de ben merkezli, paylaşımı asla benimsemeyen anlayıştadır.

Bugün okullarımızın yeni öğretim yılına, başlama günü.

Bizim müfredatımızda yurt sevgisi, çağdaş inanç anlayışı, üstünlük anlayışından uzak milliyetçilik, ulusal kimlik bilincini besleme ve benzeri insani değerler vardır, düşmanlık yoktur.

Bize saldıranlara karşı can ve malımız dahil tüm değerlerimizi savunmak var, ama, durduk yerde silaha sarılıp, saldırganlık yoktur.

Çok yakınımızda Gazzede, İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı yüreklerimizi sızlatıyor. Gazze’de 7 Ekim 2023’ten günümüze 65 bin dolayında Filistinli kardeşimiz İsrail’in uyguladığı soykırımda hayatını kaybetti.

21’i çocuk 441 Filistinli canımız, açlıktan öldü.

Efsanevi rahmetli Filistinli lider Yaser Arafat’ın, ‘keşke bizim de Kıbrıslı Türkler sahip olduğu Türkiye gibi bir anavatanımız olsaydı’ içerikli sözlerinin anlam ve değeri şimdilerde çok daha net anlaşılıyor.

Rumların, EOKA’cı, ENOSİS’çi saldırgan, düşman, yok etme amaçlı emelleri karşısında Kıbrıs Türk Halkı’nın direnci, Anavatan Türkiye’nin etkin, fiili askeri müdahalesiyle, yenilgiyi tatmadan, zaferi görmüştür.

Kimse bu yaklaşımı hayal ürünü olarak nitelemesin. Yaşadıklarımız yaşayabileceğimiz daha büyük felaketlerin habercisiydi.

En başta Rum- Yunan ikilisi olmak üzere, bunu bilenler, tam da buna karşı, Anavatan Türkiye ile bağlarımızı, zayıflatmak hatta koparmak istemektedir.

Anavatan Türkiye ile bağlarımızın güçlü olması, Kıbrıs Türk Halkının, vazgeçilmez ulusal hedefidir. Bu hedef, siyasi görüş farklılığı ne olursa olsun, ortak hedefimiz olmalıdır."