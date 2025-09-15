Demokrat Parti’nin (DP) 13’üncü Olağan Kurultayı dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mevcut Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tek aday olduğu kurultayda oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi

Kurultayda konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu , birlik, kurumsal kimlik ve milli dava vurgusu yaptı.

Demokrat Parti’nin cesur projelerle ülkeye hizmet ettiğini hatırlatan Bakan Ataoğlu, “Yıllardır kimsenin cesaret edemediği önemli projelere kararlılıkla imzamızı attık” dedi. "Burası ben değil, biz diyenlerin partisidir” diyen ve parti içinde hiçbir zaman kimsenin kendisini partiden üstün görmediğini belirten Ataoğlu, bundan sonra da böyle bir anlayışa izin vermeyeceklerini söyledi. dedi.

Ataoğlu, partinin geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalara ve gelecek hedeflerine değindi.

Ataoğlu şöyle dedi: “100 yılı aşkın süre sonra Girne Antik Limanı’nı kazandırdık. Devlet tiyatrolarını yaptık. Bütçemizin yetersiz olduğu konularda Türkiyemizin kapısını çalarak projelerimizi gerçekleştirdik. Ada Kıbrıs lansmanı ile Türkiye’de, Londra’da yaptığımız tanıtımlar sayesinde tüm otellerimiz doldu. Sadece oteller değil, dışarıda alışveriş yapan insanları da görebiliyoruz. Deprem Araştırma Merkezi’ni de hayata geçirdik.

Kim ne söylerse söylesin sizler var olduğunuz sürece Demokrat Parti her zaman daha ileriye gidecek. Olası bir erken genel seçimde biz DP olarak yarın seçim olacakmış gibi bütün hazırlığımızı bıkmadan usanmadan yapıyoruz. Sizlerle beraber, sizleri mahcup etmeyecek adayları karşınıza çıkaracağımızın da sözünü veriyorum. Önümüzdeki yılın ilk yarısında büyük ihtimalle erken genel seçim olacak. 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi var… Erken genel seçim önümüze çıksa da hazır olacağız.”

Her seçim öncesi gündeme gelen baraj tartışmalarına değinen Bakan Ataoğlu, “Kimsenin endişesi olmasın! DP her zaman olduğu gibi olası bir erken seçime hazırdır” dedi.

TATAR

Kurultaya gelen herkesi selamlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, DP'nin 13. Genel kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar Burada Sayın Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun ve Genel Sekreter Serhat Akpınar'ın şaşmadan, hiç ayrılmadan verdiği desteğe müteşekkirim. Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti, beraber istikrar içerisinde yürüttükleri hükümet ve Başkan olarak benim yurtdışında yürüttüğüm siyasete verdikleri destek fevkalade önemli. Onun için geldiğimiz aşamada artık federasyon defterinin kapanması ve gerçekten yeni bir paradigmanın, yeni bir anlayışın yeni bir vizyonun geri dönüşü olmayacağını belirtmek gerekir.” dedi.

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret eden Tatar, bu seçimin yalnızca Kıbrıs Türk halkı için değil, tüm Doğu Akdeniz açısından da tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı. Tatar, “19 Ekim akşamı dünyadaki manşetlerde ‘Kıbrıs Türk halkı egemenliğini kazandı’ ifadeleri yer alacaktır” dedi.