Haravgi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere dayandırdığı haberinde, bu artışın elektrik enerjisi, petrol ürünleri ve temel ihtiyaç maddelerindeki süregelen zamlar da dahil hane halkına yüklenen yeni vergilerden kaynaklandığını, petrol ürünlerine, suya ve atık yönetimine yeni “yeşil” vergiler gelmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, Rum İstatistik Dairesi’nin Ocak-Şubat 2025 dönemini kapsayan verileri; Rum yönetiminin gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5’lik yeni ve büyük bir artış kaydedildiğini gösteriyor. Yılın ilk iki ayındaki bütçe fazlası ise 654,2 milyona (GSYİH’nin yüzde 1,9’u) ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Rum yönetiminin, Ocak-Şubat 2024 döneminde 2.421,3 milyon euro olan geliri Ocak-Şubat 2025’te yüzde 12,5 (303,3 milyon euro) artarak 2.724,6 milyon euroya ulaştı. Buna karşılık Ocak-Şubat 2024’teki harcamalar 1.889,6 milyon euroyken, 180,8 milyon euro (yüzde 9,6) artan harcamalar, 2.070,4 milyon euroya ulaştı.

Güney Kıbrıs’ın üretim ve ithalat vergilerinden edindiği gelir ise 92,5 milyon euro olurken (yüzde 12,4), 2024’teki geliri 743,2 milyon euroydu. Net KDV geliri ise 35,8 milyon (Yüzde 6,8) euro artarak, 559 milyon euroya (2024’te 523,2 milyon euroydu) ulaştı.