BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in New York’taki görüşmeler konusunda dün yaptığı açıklama, bugünkü Rum basınında da yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’yi Korurken, Görüş Birliklerini Gizliyor” başlıklı haberinde, Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin canlandırılmasına değil, Türk tarafının taktiğine hizmet eden hamlelerde bulunduğunu iddia etti.

Holguin’in diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olacak görüş birlikleri belgesini gizlemeyi tercih ettiğini öne süren gazete, Holguin’in yaptığı açıklamada, söz konusu belgeyi müzakereler başladığında sunacağını söylediğini iletti.

Holguin’in yaptığı açıklamayla görev süresinin sona ereceği aralık ayına kadar, misyonunun Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorununda bulunduğu zor pozisyondan çıkmasına yardımcı olacağını açıkça gösterdiğini iddia eden gazete, Holguin’in bu yüzden BM’nin tarafları, metodolojiyle ilgili öneriler sunmaya çağıracağını duyurduğunu aktardı.

Holguin’in buna paralel Cumhurbaşkanı Erhürman’ın istediği gibi Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili tartışmayı devam ettireceğini yazan gazete, Holguin’in de kabul ettiği üzere Erhürman’ın New York’ta bu hususta daha fazla konuşmak istemediğini, bu yüzden de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü görüşme önerisini reddettiğini öne sürdü.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanlığı ise “X” platformundan yaptığı paylaşımda, New York’ta çözüm temelinin ve müzakere kazanımlarının değişmeden kaldığının yeniden teyit edildiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre, paylaşımda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili önerilerinin BM Genel Sekreteri tarafından olumlu karşılandığı da iddia edildi.

Alithia gazetesi ise, “Holguin Bizi Ortada Bıraktı- BM Erhürman’ın Reddettiği Bir Üçlü Görüşme Konusu Gündeme Getirildiği İddiasını Yalanladı- Holguin’in Mesajı: Hedef GYÖ’lerdi” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer ver verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin tarafından en resmi şekilde ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ortada bırakıldığını yazdı.

Gazete Holguin’in, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in New York’ta üçlü bir görüşme yapılması konusunun gündeme geldiği ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bununla ilgili olumsuz bir tavır takındığı izlenimi yaratmaya çalıştığına dair açıklamalarının birkaç saat akabinde “Sözünü sakınmadığını” vurguladı.

Holguin’in de doğruladığı üzere üçlü görüşme konusunun BM tarafından değil, kendi 19 fikir-önerisi temelinde yalnızca Hristodulidis tarafından ortaya konduğunu yazan gazete, Hristodulidis’e üzerinde hem fikir olunan GYÖ’lerin uygulanmasının, iki liderin iş birliği yapma kabiliyetinin bir kanıtı olarak, ivedi bir şekilde ileriye götürülmesine dair mesaj gönderildiğine işaret etti.

BM’nin iki tarafı metodolojiyle ilgili öneriler sunmaya çağırdığını yazan gazete, Holguin’in New York görüşmelerinin amacının GYÖ’ler olduğunu ifşa ettiğini de ekledi.

Holguin’in açıklamasıyla ilgili haberler Haravgi’de “Holguin: Kıbrıslı Türk Lider Üçlü Görüşmeyi Uygun Görmedi- Holguin Aralık Sonuna Kadar Çabalarını Sürdürecek ve Ekim Ayında Kıbrıs’ı Yeniden Ziyaret Edecek”, Politis’te ise “Holguin Ekim’de Dönüyor, Görüş Birlikleri Belgesi Hazır- Holguin’e Göre Hristodulidis Üçlü Görüşme Önerdi, Erhürman Uygun Görmedi” başlığıyla yer aldı.