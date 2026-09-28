Pile’deki bir sahilde cumartesi günü dalgakıran kayalıkları arasında baygın bulunan ve daha sonra hastanede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin kimlik tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin; Güney Kıbrıs’ta daimî ikamet eden 22 yaşındaki bir Rus olduğunu ve şahsın yüzmek için cumartesi günü Pile’de sahile gittiğini yazan Alithia, söz konusu şahsın kesin ölüm nedeninin ise otopside ortaya çıkmasının beklendiğini belirtti.

- 19 yaşındaki firari yakalandı

Fileleftheros gazetesi ise, cuma akşamı Lefkoşa Rum kesimine bağlı Lakadamya’daki tutukevinden kaçan ve polis tarafından aranan 19 yaşındaki Suriye uyruklu firarinin Limasol’da tespit edilerek tutuklandığını yazdı.