Güney Kıbrıs’ta kriz müdahalesinde yer alan birimlerin tek çatı altında toplanmalarını öngören yasal düzenlemelerin ekim ayında Rum Meclisi’nde görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi: “Sivil Koruma Karmaşa İçerisinde” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta “Sivil Koruma Genel Müdürlüğü” ve “Ulusal Sivil Koruma Koordinatörlüğü” kurulması ve ilgili birimlerin bu müdürlükler altında içişleri bakanlığına bağlanması konusundaki yasal düzenlemelerin ekim ayında Rum Meclisi’nde görüşülmeye başlanacağını yazdı.

Gazete, Rum itfaiyesinin İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören yasal değişikliğin de görüşülecekler arasında olacağını belirtirken, İtfaiye ve Sivil Savunma teşkilatlarının İçişleri Bakanlığı’na bu çerçevede bağlanması planlarına karşın Orman Dairesi’nin itfaiye biriminin ayrı tutulmasının beklendiğini de aktardı.