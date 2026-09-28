AB Komisyonu’nun “Kıbrıs’taki” Temsilcisi Panikos Purguridis, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine ne zaman ve nasıl gireceğine Avrupa Konseyi’nin karar vereceğini belirtti.

Politis gazetesi, AB Komisyonu’nun “Kıbrıs’taki” Temsilcisi Panikos Purguridis’in Güney Kıbrıs’ın Schengen üyeliği, ekonomi ve ortak pazar konularındaki açıklamalarına yer verdi.

Purguridis, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılımının artık Avrupa Konseyi’nin, yani AB üyesi devletlerin vereceği siyasi bir karar olduğunu belirtti.

“Esaslı bir ilerleme kaydedildiğini, AB Komisyonu’nun, Kıbrıs’ın teknik anlamda hazır olduğuna dair olumlu görüş veren Schengen raporunu Temmuz ayında kabul ettiğini ve üye devletlerin görüşmesi amacıyla Eylül ayında Konsey’e sunduğunu” ifade eden Purguridis, “Komisyonun, ülkenin özel koşullarını da göz önüne alarak Kıbrıs’ın Schengen kriterlerine uyma konusundaki taleplerine destek vermeyi sürdüreceğini” vurguladı.

Purguridis, Güney Kıbrıs’ın “Schengen’e ne zaman ve ne şekilde gireceğine Avrupa Konseyi’nin karar vereceğini” belirtirken “Kıbrıs’ın tam katılımı Schengen’in bağlı olduğu ortak yasal çerçeveyi, modeli ve sorumlulukları güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Açıklamasında AB’nin ekonomik durumuna da değinen Purguridis, birleşik pazar uygulamasında yapılması öngörülen reformun 2027 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, Kıbrıs’taki gibi küçük bir ada ekonomisinin bundan büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Purguridis; “Bir Kıbrıs şirketinin, 27 AB ülkesinde, 27 farklı idari ortamla karşılaşmadan faaliyet gösterebilmesini istiyoruz” şeklinde konuşurken, söz konusu reformun tamamlanmasının Güney Kıbrıs’a sağlayacağı faydalardan da bahsetti.