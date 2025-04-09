Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- 24 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 05.10 sıralarında huzurevinde çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtilerek, "Duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmaktadır. Dumandan etkilenen kişiler, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir." denildi.

Valilikten yapılan sonraki açıklamada ise yangının, kurum sakinlerinin kaldığı bir odada çıktığının belirlendiği kaydedilerek, "Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiye raporunun ardından belirlenecektir. Yangın nedeniyle 24 vatandaşımız çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.