Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York temaslarına değinildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın “Karşı karşıya olduğu zorlukların sürekli, aktif ve sonuç getirici diplomatik faaliyet gerektirdiği” belirtilerek, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un New York’ta bu çerçevede gerçekleştirdiği diplomatik temaslara yer verildi.

Kombos’un Avrupa, Afrika, Körfez, Asya ve Merkez Asya ülkelerinden çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunduğu ifade edilen haberde, Kombos’un temas kurduğu dışişleri bakanlarının ülkeleri ayrıntılarıyla sıralandı.

Habere göre, Kombos, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IATA) Genel Müdürü ve BM Genel Sekreterliği’ne aday olan Rafael Grossi ve yine Genel Sekreterliğe aday olan bir diğer isim, BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan’la da görüştü.

Kombos’un görüşme gerçekleştirdiği diğer bazı BM yetkililerinin isimlerine de yer verilen açıklamada, Kombos’un temaslarının içeriğine ise değinilmedi.

- Kombos, dokuz iş birliği memorandumuna imza attı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Kombos’un dokuz iş birliği memorandumu ve anlaşmasına imza attığı ifade edildi.

Habere göre, Liberya’yla siyasi müzakereler için iş birliği memorandumu, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişkiler kurulması memorandumu, Ruanda’yla havacılık hizmetleri anlaşması, Filipinler’le yüksek eğitim alanında karşılıklı anlayış memorandumu, Romanya’yla siyasi ilişkiler memorandumu, Malta Egemen Askeri Düzeniyle iş birliği ve posta hizmetleri konulu iki anlaşma, Sudi Arabistan ile diplomasi akademileri arasında iş birliği yapılması anlaşması, Endonezya’yla diplomatik ve hizmet pasaportlarına vizenin kaldırılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Gazete, denizcilik alanında Manila Değişikliklerinin benimsendiğinin de açıklamada duyurulduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs-Yunanistan- Mısır ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü görüşmelerinin önemine de vurgu yapıldığını aktardı.