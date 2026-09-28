Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun uzun zamandır beklenmesine rağmen dün 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamasının büyük yankı uyandırdığı ve tartışmalara yol açtığı kaydedildi.

Alithia gazetesi “Averof Açıkladı, DİSİ Yanıt Verdi” başlıklı haberinde Neofitu’nun adaylığını açıkladığı yazılı açıklamasında DİSİ partisine herhangi bir atıfta bulunmadığını, dolayısıyla adaylığını parti prosedürleri aracılığıyla mı ileriye götüreceği yoksa seçime bağımsız aday olarak mı katılacağı sorusunun yanıtsız kaldığını yazdı.

Haberde partinin 2026 yılındaki milletvekilliği seçimleri adaylarından Andonis Stilyanu’nun Neofitu’nun adaylığına destek belirten bir açıklama yaptığı da kaydedildi.

- DİSİ’nin açıklaması

Gazeteye göre DİSİ partisi ise Neofitu’nun açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, partinin parti tüzüğü ve kolektif kararlar temelinde faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Başkanlık seçimlerinde aday olmakla ilgilenen herkesin tabi ki bunu yapma hakkı olduğunu dile getiren DİSİ, parti adaylığını talep etmenin tek yolunun partinin kurumsallaşmış yasal prosedürleri olduğunu ifade etti.

Neofitu’nun prosedürlerin ve kolektif kararlar alınmasının önemini bildiği vurgulanan açıklamada, bunun kişilerle değil kurumlar, on binlerce üyeye saygı ve parti birliği konusu olduğu da kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise manşete taşıdığı haberinde Neofitu’nun adaylığını açıklamasının yeni olgular meydana getirdiğini yazdı.

Neofitu’nun dün en nihayetinde bombayı patlattığını ve başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladığını kaydeden gazete, bu gelişmenin DİSİ partisine yönelik bir baskıya neden olduğunu ve partinin başkanlık seçimleriyle ilgili prosedürü başlatmadan karşısında eski Başkan Neofitu’nun adaylığını bulduğunu belirtti.

Haberde DİSİ partisi liderliğinin bugün toplanacağı da kaydedildi.