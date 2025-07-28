Politis “Trodos’u Korumak İçin Solea’ya Helikopter Pisti” başlıklı haberinde, 2016’da yaşanan ve 15 kilometrekarelik alanın kül olduğu büyük yangın sonrasında kararlaştırılan ancak kağıt üzerinde kalan projenin 9 yıl sonra hayata geçirilmeye başlandığını yazdı.

Rum Polis Teşkilatı’nın 2025 bütçesinde, 550 bin euro ödenek ayrılmasından sonra 11 Temmuz’da ihaleye çıkıldığını kaydeden gazeteye göre pist, hem yangın söndürme hem de arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak helikopterlere hizmet verecek.

Helikopter pisti için çıkılan ihale 5 Eylül'de tamamlanacak. 4,5 milyon euro + KDV gibi bir maliyet biçilen projenin inşaat çalışmalarının 2026’nın ilk üç ayında başlaması ve 14 ay sürmesi planlandı.

Linu köyünde, zanaat arsaları yakınlarında, Solea barajına ve Skuriotissa taş ocağına bir km mesafede kullanılmayan ve tahıl ekimi için değerlendirilen hali arazide inşa edilecek helikopter pisti, yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayacak.

Projede son iniş-kalkış pisti, iki helikopter park alanı ile 100 metrekarelik yardımcı binalar yapılması öngörülüyor.