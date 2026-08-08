Güney Kıbrıs’ta yapılan kabine değişikliği kapsamında yeni atanan bakanlar

önceki gün yemin ederek görevlerine başladı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık binasında önceki gün düzenlenen yemin töreni haberine geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete yeni atanan bakanların devir-teslim törenlerinin dün yapıldığını, öğle saatlerinde ise yeni Bakanlar Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini yazdı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Evanthia Çolaki, Tarım ve Çevre Bakanlığına Hristos Senekis, Sosyal Refah Müsteşarlığına Tina Pavlu, Kültür Müsteşarlığına Klea Papaellina’nın atandığını yazan gazete Çevre Komiserliğine İlias Mirianthus, Vatandaş Komiserliğine İrini Boyaci ayrıca Rum Başkanlık Ofisi Müdürlüğüne ise Panayiotis Palates’in atandığını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yemin töreninde yaptığı konuşmada görevinde ayrılan bakanlara sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca bayındırlık bakanlığı görevinden ayrılan Aleksis Vafeadis’ için “O, kurşunu göğüslemek için önümde duracak az sayıdaki insandan biridir” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, tarım bakanlığından ayrılan Maria Panayioti için ise “çalışkan” nitelendirmesinde bulundu.

Gazete yeni bakanların görev devir-teslim törenlerindeki açıklamalarına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi yeni Bakanlar Kurulu'nun, önceki gün gerçekleştirdiği ilk toplantısında, kurumların yönetim kurullarına ilişkin atamaları da yaptığını yazdı.

Habere göre aralarında Rum Devlet Radyo ve Televizyonu (RİK); Telekomünikasyon Dairesi(ATİK); Elektrik İdaresi (AİK), Limanlar Birimi’nin de bulunduğu bir dizi kurumun yönetim kurullarına atamalar yapıldı.