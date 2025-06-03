Fileleftheros gazetesi “Boşa Giden Zaman Olmaksızın Çaba-Lefkoşa, İşgal Altındaki topraklardaki Seçimler Nedeniyle Kıbrıs Sorununda Durgunluk İstemiyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti'nin, Kıbrıs sorunundaki çabanın, sonbaharda KKTC’de yapılacak seçimlere rağmen, boşa giden zaman olmaksızın, ilerlemesini istediğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin, uluslararası unsurun, gelecek ekim ayındaki seçimlerin tüm çabayı etkileyeceği görüşüne katıldığını ancak bunun herhangi bir hareketliliğin sonlandırılması için neden olmadığı konusuna da açıklık getirdiğini yazan gazete ancak şu anda öncelikli konunun, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yürüttüğü temasların sonuçları olduğuna da dikkati çekti.

Habere göre Holguin, dün Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

-Kombos

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum tarafının, iki tarafın güven yaratıcı önlemler konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamaması göz önünde bulundurulduğu zaman, temmuz ayındaki görüşme için istediği hedefin ne olduğunu yorumlamasının istenmesi üzerine dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu konusunda çok taraflı yeni bir görüşmenin devamının olabilmesi için güven yaratıcı önlemler üzerinde bir anlaşma sağlanmasının önkoşul olmadığını belirtti.

Kombos, belirli konular üzerindeki bir anlaşmanın da olumlu bir hava yaratabileceğinden söz etti.

Kendi taraflarınca, gerek BM gerekse Avrupalı temsilcinin atanmasıyla AB düzeyinde geçmiş dönmedeki inisiyatifleriyle yaratılan hareketliliğin yansı sıra tüm bunların hepsinden mümkün olduğunca faydalanılması gerektiğini söyleyen Kombos, BM Genel Sekreteri'nin belirlediği konular üzerinde anlaşmalar ve olumlu sonuçların ortaya çıkması için kendilerinin iyi niyetle görüşme çabasına, devam edeceklerini ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında ancak bunun sadece kendilerine bağlı olmadığını, hiçbir şekilde yapıcı olmayan diğer tarafın söylem ve tutumunun sertleştiğini ve sertleşmeye devam ettiğini gördüklerini de savundu.

Zaman takvimine yönelik olarak Kombos, “özlü müzakerelere ulaşılması gerektiği şartıyla, bu sürecin bir sonunu belirleme lüksüne sahip olduklarını düşünmediğini, zaten istenilen hedefin bu olduğunu” ifade etti.

Kombos sözlerinin devamında, diğer tarafın kısır yaklaşımının devam ettiği bir süreç içerisinde olduklarını, bu süreç içerisinde boşa giden zamanın, kaybedilen zamanının olmaması için bu zamanda hareket halinde kalarak, bazı temasları ve görüşmeleri sürdürerek değerlendirmeye çalıştıklarını da belirtti.

Sonbahardaki seçim sürecinin, uluslararası unsuru da düşündürdüğünü belirten Kombos, ancak daha önce söyledikleri gibi durağan bir şekilde sonbahara kadar bekleme lükslerinin bulunmadığını ifade etti.

Kombos, durağanlığın denendiğini, bunun ulusal dava için yararlı olmadığını düşündüklerini söyledi.

- Kombos-Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüştüğünü yazdı.

Gazete yapılan resmi açıklamaya dayanarak iki dışişleri bakanı arasındaki görüşmede, ekonomi, turizm, enerji, denizcilik ve teknik bilgi alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Habere göre görüşme kapsamında, iki bakanlığın diplomatik akademilerinin iş birliği yapması amacıyla Karşılıklı Anlayış Memorandumu da imzalandı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani yaptığı açıklamada, ülkesinin Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde önemli bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Hasani, iki ülkenin; uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve uluslararası düzene yönelik güçlü bir bağlılığı paylaştığını da ifade etti.

Kombos ise yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin belirlenmesi çabasında önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının gelecek yıl 35’inci yıla gireceğini söyleyen Kombos, bu yıl dönümünün aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığına da denk geleceğine dikkati çekti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani arasındaki görüşmede ise Kıbrıs sorunu ile AB-Arnavutluk ilişkilerinin ele alındığını yazdı.

-Kombos- Gazze yardımı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Gazze’ye yönelik yardımlar konusunda açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik insani yardım akışının yeniden faaliyete geçirilmesi çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşmesinin ardından Gazze konusunda açıklamalarda bulunan Kombos, Gazze’ye yönelik insani yardım sürecinin, İsrail ile koordinasyonu da gerektirdiğini belirtti

Güney Kıbrıs’ın yaklaşımının, sahada pratik düzeyde, olumlu ve somut sonuçlar getirecek aktif bir tutuma dayalı olduğunu belirten Kombos, Güney Kıbrıs’uın geçmişte iş birliğinde bulunduğu ülkelerle de uzlaşmaya gerek olduğunu söyledi.

Kombos açıklamasında ayrıca insani yardımın toplanabilmesi için pratik konularla ilgili meselelerin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

İnsani yardım akışının ne zaman yeniden başlayacağına dair bir soru üzerine Kombos, kendilerinin bunun derhal başlamasını istediklerini, düşündüklerini ancak şu anda zaman takvimi veremeyeceğini ancak kendi çabalarının sürmekte olduğunu ve süreceğini söylemesinin de mümkün olduğunu belirtti.

İsrail makamlarının tutumu hakkında ise Kombos, insani yardım planlarının ister Güney Kıbrıs, ister Mısır, Ürdün veya başka ülkeden yapılacak olsa da muhakkak İsrail ile koordinasyon içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.