Larnaka Kaza Mahkemesi'nin dün söz konusu şahısların iki gün göz altına kalmasına karar verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, aldığı bir ihbarı değerlendiren Rum gümrük memurlarının 1 Haziran Pazar günü biri kadın iki yolcuya ait dört bavulda 172 karton sigara yanı sıra 28,5 kilo tütün ele geçirdiğini kaydetti.

Haberde, ele geçirilen tütün ürünleri üzerinde sağlığa zararlı olduklarına dair Yunanca ve Türkçe olmak üzere herhangi bir uyarı bulunmadığı, bunun ise ürünlerin gümrüksüz olduğunu gösterdiği belirtildi.