Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci’yle görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile Lübnanlı mevkidaşı Recci’nin New York’taki görüşmesinde Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında elektrik enerjisi bağlanması ihtimalinin ele alındığını belirttiler.

Habere göre Kombos görüşmeye ilişkin açıklamasında, “proje konusunda görüşmelerin devam ettiğini, her iki ülkenin de tam siyasi iradesinin bulunduğunu” vurguladı.

Teknik ve teknokrat düzeyde hali hazırda faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kombos, parametrelerin, teknik verilerin ve projenin gerçekleştirilmesi için gerekli koşulların araştırıldığını belirtti.

Gazete, her iki tarafın niyet göstermesine karşın henüz belirli bir takvim olmadığını belirtirken görüşmede Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinden sonraki dönem için sunulan önerilerin de ele alındığını aktardı.