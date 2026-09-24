Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’nun 81’inci oturumunda dün akşam yaptığı konuşma Rum basınında geniş yer buldu.

Hristodulidis BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Rum siyasi partileri de yazılı açıklamalarla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısına tepki gösterdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Hristodulidis Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısına karşılık “Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin BM Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğunu, kapsamlı bir çözümün de bu zeminde bulunması gerektiğini” söyledi. Hristodulidis “iki devlet çözümünün kabulünün söz konusu olmadığını” öne sürdü.

Hristodulidis “ortak zeminin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği’nin hukuk ilke ve değerleri olduğu” görüşünü ortaya koyarak, “Gereken a)bütün tarafların siyasi iradesi, b) özlü müzakerelere geri dönüş için samimi irade, c) ciddi katılım, d) daha önce üretilen çalışmanın üzerine inşa edilmesidir. Nihai hedef de ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirecek bir çözümdür.” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir “taksim” diye nitelediği iki devlet çözümün kabul edilmeyeceğini” söyleyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere de “Ortak geleceğimizin refah için yegane fırsat olduğunu anlayın.” çağrısı yaptı.

Hristodulidis Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında atıf yaptığı, uluslararası hukuk, bütün devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve diğer konularda “Kıbrıs’ta aksini yaptığı” ve “BM Anayasası'na atıf yapmak istiyorsa önce kendisinin uygulaması gerektiği” iddialarında bulundu.

Gazete Hristodulidis’in konuşmasında, “BM Genel Sekreteri’nin, yeni bir müzakere sürecini başlatacak 5+1 formatındaki yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşme düzenleme çabasının sonuç vermemesinden Türkiye’yi sorumlu tuttuğu” şeklinde yorumladı.

Habere göre Hristodulidis konuşmasının devamında Güney Kıbrıs’ın “kendi anayasasını koruyan ve bu yasaya uygun hareket edebilen bir BM’ye, her bir devletin hakları ve sorumluluklarının olduğu çok taraflı bir sisteme inandığını söyledi. Küçük devletlerin, ortak geleceğin şekillendirilmesinde aktif katılımcılar olarak özel bir rol oynadıkları görüşünü dile getirdi.

Nikos Hristodulidis konuşmasının önemli bölümünde Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde, özellikle Filistinliler konusunda oynadığı role yer verdi. Gazze’deki yıkıcı insani duruma, bütçesindeki insani yardım olanağının yüzde 25’ini Filistin’e sağlaması dışında denizden insani yardım koridorunu uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın, bu yılın ilk yarısında Avrupa birliği Konseyi dönem başkanlığında “farklı çıkarların üzerine köprü kurma kabiliyeti sergilediğini” söyledi.

Aynı gazete DİSİ, AKEL ve ELAM’ın Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısını “kınadığını” yazdı ve partilerin ilgili tepki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu KKTC’nin tanınması çağrısını “tahrikkar” diye nitelediği yazılı açıklamasında “Erdoğan’ın sahte devletin tanınması yönündeki açıklamasını kınıyoruz.” dedi. Dimitriu Rum yönetiminin “doğru yönde” alacağı inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı.

AKEL Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısı yaparak Güney Kıbrıs aleyhine “kabul edilemez taleplerini yeniden tekrarladığını” öne sürdü.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden “elini kolunu sallayarak KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığını” öne süren ELAM ise “Türkiye uzlaşmaz tutumunu ortaya koyarken Kıbrıs’taki siyasi güçler ve çevreler iki bölgeli iki toplumu federasyonda ısrar ediyor, yeni tavizler öneriyor.” görüşünü ortaya koydu.