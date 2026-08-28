Politis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis’in ikinci görüşmelerini 2 Eylül’de gerçekleştirme kararı almalarına rağmen “atılacak adımların sırası, siyasi eşitlik ve Güven Yaratıcı Önlemlerde anlaşma olmamasının iki taraf arasındaki uçurumu gösterdiğine” dikkat çekti.

Gazete haberi, “‘Momentum’un Ardında Gerilimler… Bir Sonraki Görüşme 2 Eylül’de” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, geçen çarşamba günü ilk görüşmelerini gerçekleştiren iki liderin bir sonraki görüşmesinin 2 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacağını açıkladı.

Letimbiotis, “liderler düzeyinde ilerlemenin gerekli olduğunu ancak özlü ilerlemeye ulaşılması için garantör güçlerin, özellikle Türkiye’nin tavrı, iradesi ve katkısının belirleyici olmaya devam ettiğini” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın geçen çarşamba günü görüşme sonrasında metodoloji ve siyasi eşitliğin müzakere konusu olamayacağına vurgu yaptığı yazılı açıklamayı sorması üzerine Letimbiotis, “bu meselelerin halen müzakere masasında büyük bir açıklıkla görüşüldüğünü” söyledi.

BM’nin ilk liderler görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada siyasi eşitliğe net şekilde atıfta bulunulduğunu hatırlatan Letimbiotis, kaydedilen yakınlaşmalara yapılan atfın da önemli olduğunu kaydetti.

Letimbiotis “biz müzakere kazanımlarına saygı duyduğumuzu ve korunmaları gerektiğine inandığımızı birçok kez söyledik.” dedi.

Konstantinos Letimbiotis Güven Yaratıcı Önlemlere değinirken Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Mart 2025’te Cenevre’de sunduğu, eşzamanlı olarak 4 geçiş noktası açılması önerisini kabul ettiğini fakat “öteki taraf” diye nitelediği Kıbrıs Türk tarafının tavır değiştirdiğini, Rum tarafının da (Lefkoşa Surlariçi’nde) yayalar için bir geçiş noktası daha açılmasını önerdiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Haspolat ve Kiracıköy’de geçiş noktası açılması uzlaşı önerisini de kabul ettiklerini belirten Letimbiotis, “iki , 4 ve hatta bütün önerilen geçiş noktalarını eşzamanlı açabilmemiz için öteki taraftan da benzer cevap gelmesini umarız” ifadesini kullandı.

Letimbiotis mayın temizleme konusuna değinirken de, “BM’nin halen Ada genelinde bölgeler saptadığını, Rum tarafı olarak derhal karşılık vererek somut bölgeler belirlediklerini söyledi, en kısa sürede ilerleyebilmemiz için öteki taraftan da benzer karşılık bekliyoruz.” dedi.

Letimbiotis ayrıca, Sivil Toplum İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi’nde yer alacak üyelerin Pandelis Piitis, Aleksandros Lordos, Amalia Avraam, Sofia Papamihalopulu ve Marios Mihailidis olduğunu açıkladı.

Komitede her iki taraftan 50 kişinin yer alacağını belirten Letimbiotis, gündelik hayatı etkileyen konuların ele alınacağını, katılımcıların görüşülecek konuya göre değişebileceğini ve komitenin iki lidere çeşitli konularda öneri ve görüş sunmasının beklendiğini kaydetti.

-“Menelau geçiş noktaları konusuna ön şart olarak yaklaşılmasından endişeli”

Rum Müzakereci Menelaos Menelau ise Politis 107.6 ve 97,5 radyolarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının geçiş noktaları konusuna ön şart olarak yaklaşmasından "endişe" duyduğunu söyledi.

“Bu konuya ön şart olarak yaklaşan taraf, konuyla ilgili bazı çıkış yolları bulunmasını geciktirir, aynı zamanda konuyu sonraki adımların ilerleyebilmesine engel haline getirir.” dedi. Menelau “Kıbrıs Türk toplum liderliğindeki değişimden sonra ilerleme konusundaki beklentilere rağmen çeşitli aşamalarda bir geciktirme yaklaşımı gözlemliyoruz.” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen çarşamba günkü liderler görüşmesinde gündeme getirdiği Maronit ve Ermeni topluluklarıyla ilgili güven yaratıcı önlemlere de değinen Menelau “bu önlemler Maronit köylerine yerleşme olanaklarının genişletilmesi, bugün erişim kısıtı olan köylere erişimin iyileştirilmesini ve her iki toplumun kültürel miras anıtlarının restorasyonuyla ilgilidir.” dedi.

-“Maciej Berestecki: Komisyon elindeki bütün enstrümanlarla aktif rol oynamaya hazır”

Fileleftheros, “Sürekli Temaslarla Dinamiği Korumak İstiyorlar… Erhürman-Hristodulidis İkinci Randevusu 2 Eylül Olarak Kesinleşti” başlıklı haberinde Letimbiotis’in dünkü açıklaması yanında Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, AKEL ve DİSİ tarafından yapılan açıklamaları da aktardı.

Gazeteye göre, Berestecki gazetecilere yönelik dünkü bilgilendirmesinde, "AB’nin önceliğinin ve Kıbrıs için kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu” söyledi.

Berestecki, AB’nin “Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilke ve yasaları tahtında iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde yeniden birleşmesine istikrarla bağlı olmaya devam ettiğini” ifade etti. Brüksel’in “bu süreçte, elindeki bütün enstrümanları seferber ederek aktif rol oynamaya hazır olduğunu” da ekledi.

BM Genel Sekreteri’nin Ada’yı ziyaretinden ve iki liderin görüşmesinden sonra Kıbrıs müzakerelerinin süreci ve Barcelona kampının iptal edilmesi de dahil KKTC’deki etkinliklere yönelik kısıtlamaların güven yaratıcı önlemlere uygun olup olmadığı sorulan Berestecki, Rafaele Fitto’yu özel temsilci atadığını hatırlattığı Komisyon’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilinen tutumunu yinelemekle yetindi.

-“DİSİ: Haftalık görüşmeler olumlu ama tek başına ilerleme demek değil”

DİSİ, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in haftalık görüşmelerde mutabık kalmasını "olumlu" bulduğunu ancak bunun "tek başına ilerleme" demek olmadığı görüşünü ortaya koydu. Parti tarafından yapılan açıklamada, “bir sonraki 5+1 formatında gayriresmi genişletilmiş görüşmenin gerçekleştirilmesi için BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu alanlarda, BM Genel Kurulu ve Genel Sekreter’in görev süresinin dolma tarihi dikkate alınarak somut adımlar atılması gerektiğine” işaret etti.

-“AKEL: yeni geçiş noktaları açıklanamaması gerekli siyasi ortamın yaratılmasını olumsuz etkiliyor”

AKEL, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmelerinde "olumlu izlenim yaratan kararlar alındığına" işaret ederek, önemli olanın bunların somut sonuçlara dönüşmesi olduğunu belirtti.

AKEL ayrıca, “Müzakere kazanımlarının tamamının, yakınlaşmaların ve Guterres çerçevesinin korunmasına dayalı karşılıklı kabul edilir bir yol haritası belirlenmesi, özlü ilerlemenin kilidini açacağını umduğumuz bir ön hazırlıkta öncelikli istenilendir. Aynı zamanda aylar süren görüşmelerden sonra yeni geçiş noktaları açılamaması gerekli olumlu siyasi ortamın yaratılmasını olumsuz etkiliyor.” ifdelerini kullandı.

Haravgi manşet haberine “Sözden Eyleme… İki Liderin Görüşmeleri Özlü İlerleme İçin Perspektifi Açacak” başlığını attı.

Alithia ise haberi, “Program Girdi, Sonuç İsteniyor… Süreç, Gelecek Çarşamba Yeni Randevusu, İki Toplumlu Komite ve Holguin’in Yolda Olmasıyla Ritim Kazanıyor” başlığını kullandı.