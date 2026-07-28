İnternet dolandırıcılığı suçlarının Güney Kıbrıs’ta da en hızlı gelişme gösteren suç türlerinden biri olduğu ve bununla ilgili ekonomik kayıpların 2025 yılında 10,3 milyon euroyu aştığı kaydedildi.

Alithia gazetesi Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak 2025 yılında Rum polisinin cürümleri önleme şubesine internet dolandırıcılığıyla alakalı 921 olay bildirildiğini belirtti.

Haberde konuyla ilgili davalarla alakalı ekonomik kayıpların 2025 yılında 10,3 milyon euro, 4.1 milyon dolar ve 5 bin sterlin civarında olduğu belirtildi.