Alithia gazetesi: “Palmas Küçük NATO Haberlerini Yalanladı” başlığı altında verdiği haberinde, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas dün yaptığı açıklamada, “bu konuyla ilişkili hiçbir toplantı gerçekleştirilmediğini” ifade etti.

Palmas dünkü açıklamasında şunları söyledi:

“Söz konusu haberi doğrulamıyorum. Elbette Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan-İsrail-Kıbrıs ilişkileri bilinmektedir. Biz gerek personel eğitiminde gerekse ikili veya üçlü tatbikatlar gerçekleştirmekte müttefik ülkeyiz. Dost ve müttefik ülkeler aralarında bu şekilde iş birliği yaparlar. Kıbrıs’ın İsrail’le silahlanma programları çerçevesinde iş birliği yaptığı biliniyor. Söz konusu haberler hakkında ekleyecek bir şeyim yoktur. Bu tür bir gündemle, böyle bir görüşme gerçekleşmemiştir. Bazıları açıklanan, bazıları da açıklanmayan temaslar ve görüşmeler günlük bazda gerçekleşiyor ancak böyle bir konu hiç gündemde olmadı ve yoktur da”.

Gazete, Palmas’ın geçtiğimiz günlerde İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarete de değindiğini ve İsrailli mevkidaşıyla bir görüşme yaptığını söylediğini de aktardı.

“İsrailli mevkidaşıma bir görüşmemiz oldu. İsrail devletiyle mevcut ikili konuları, iş birliklerini ve Gazze’deki barış süreci sonrasında bölgedeki durumu ele aldık” şeklinde konuşan Palmas, Rum bir subayın da yer aldığı, ABD ordusuna ait “Savaş Gözlem Noktası’nı” ziyaret etme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise, daha önce Yunan basınında çıkan haberleri “Kıbrıs-İsrail-Yunanistan Savunmada Ne Hazırlıyorlar? Üst Düzey Askerlerin Görüşmesi – Türkiye Basınında ‘Endişe’” başlıkları altında yansıttı.