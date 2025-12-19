Larnaka Limanı çalışanlarının dün, limandaki hijyenik olmayan çalışma koşullarını protesto etmek için uyarı grevi yaptıkları bildirildi.

Politis gazetesi, limanın atık sular ve kemirgenlerle dolduğunu ifade eden çalışanların, ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını ve bu duruma ivedilikle çözüm bulunmasını talep ettiklerini yazdı.

Haberde, işçi sendikaları SEK ve PEO’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, daha önce bu konuda birçok kez girişimde bulunmalarına rağmen sorununun çözülmediğini ve çalışanların sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.