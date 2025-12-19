Alithia gazetesi, “Bölünme Gerçekçilikmiş Gibi ve Avrupa ile Pazarlık” başlıklı haberinde, Fidan'ın açıklamalarının, Kıbrıs sorunuyla ilgili Türk stratejisinin "daha karmaşık ve siyasi açıdan daha tehlikeli bir şekilde" yeniden formüle edildiğini gösterdiğini savunarak, Türkiye’nin iki devletli çözümdeki ısrarının artık nihai bir kopuş olarak değil, gerçekçi ve işlevsel bir çerçeve olarak sunulma çabasıyla birlikte geldiğini yazdı.

Gazete, bu çerçevenin iş birliğine, hatta siyasi birliğe yol açabileceğinin varsayıldığını ve bu durumun, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesini "bilinçli bir şekilde çarpıtma" olduğunu öne sürdü.

Fidan’ın, iki devletli çözümden sonra "yeni bir iş birliği türü, hatta siyasi birlik" olabileceğini söylerken, en azından iletişim ve kamuoyuna yapılan açıklamalar açısından Ankara'nın pozisyonunu korumaya çalıştığını belirten gazete, “bölünmenin artık geri döndürülemez bir son olarak değil, gerekli bir ara aşama olarak sunulduğunu” iddia etti.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Fidan İki Devletli Çözümde Israr Ediyor”, Politis gazetesinde “Maria Holguin Dün Hakan Fidanla Görüştü”, Haravgi gazetesinde de “Fidan: Kıbrıs (AB Dönem) Başkanlığı Fırsat” başlıklarıyla yansıtıldı.