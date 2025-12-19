Fileleftheros gazetesi “Rus Sermayesiyle İlgili Olarak AB İçinde Zorlu Mücadele- Kıbrıs ve Yunanistan: Ukrayna’nın Savunma İhtiyaçlarıyla İlgili Finansmanından Türkiye’nin Muaf Tutulması Maddesi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, kredinin yüzde 70’iyle ilgili Ukrayna savunmasının güçlendirilmesine ilişkin görüşmede, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın bazı ülkelerin bundan muaf tutulmasına ilişkin madde eklenmesini desteklediklerini yazdı.

Bu ifadenin Türkiye’yi hedef aldığını kaydeden gazete, Rus sermayesinin kullanılması konunun dün gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında ele alındığını belirtti.

AB’nin Ukrayna’ya yönelik krediyi onaylayacağını, bunun ise Rum kesimi ile Yunanistan’a silah sistemleri alınmasına ilişkin paranın gideceği yere yönelik kendi taleplerini ortaya koyma fırsatı verdiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Ukrayna’nın gerekli olan şeyleri Avrupa Savunma Sanayinden temin etmesi gerektiğini savunduklarını iletti.

Haberde, Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden tedarik yapılmasının gerekmesi halinde , somut bir maddenin geçerli olması gerektiğine de işaret etti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dünkü Avrupa Konseyi toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Halk Partisi toplantısında ele alınan bir şeyi güvenceye almak istediklerini belirterek, bunun “özellikle Ukrayna’nın savunma ve güvenlik konularıyla ilgili olarak AB tarafından sağlanacak herhangi bir mali yardımın, Avrupa topraklarını işgal eden veya AB üye devletlerini tehdit eden ülkelere sağlanamayacağı” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Gazete, Avrupa Konseyi’nin son toplantısına Macaristan’ın Ukrayna konusuyla ilgili gerçekleştirilen AB Genel İşler Konseyindeki vetosu yüzünden kararlar onaylanmamasının eşlik ettiğini de kaydetti.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak”, Hristodulidis’in genişlemeyle ilgili toplantı esnasındaki konuşmasına Genel İşler Konseyi metnine atıfta bulunarak başladığını ve Rum Yönetimi’nin genişlemeyle ilgili kararları olmamasını, bu kadar kritik bir siyasi konjonktürde yanlış bir siyasi mesaj olarak addettiğini söylediğini iletti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis konuşmasında, Rum kesiminin üstleneceği AB dönem başkanlığının ilkelere ve mütekabiliyete dayalı bir ilişki hedefiyle, Türkiye de dahil olmak üzere, herkese yönelik adil olacak, dürüst bir arabulucu olarak faaliyet göstereceğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın stratejik isteğinin Avrupa Birliğine (AB) ve değerlerine daha yakın bir komşuya sahip olmak olduğunu da ifade eden Hristodulidis, aday statüsündeki tüm üye devletlerin, Türkiye de dahil olmak üzere, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek gayri resmi genel işler konseyi toplantısına davet edileceğini yineledi.