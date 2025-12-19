Rum İstatistik Kurumu, 2024 yılında polis kayıtlarına geçen ciddi suçlarda artış gözlemlendiğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun dün yayımladığı verilerin, 2024 yılında kayda geçen ciddi suçların sayısında, 2023 yılına göre artış olduğunu gösterdiğini yazdı.

Habere göre, 2024 yılında 5 bin 942 ciddi suç ihbarında bulunulurken, bunlardan 5 bin 900’ünün gerçek oldukları tespit edildi.

Gazete, 2023 yılı için ise bu rakamların 5 bin 653 ihbar ve 5 bin 30 gerçek ihbar şeklinde kayda geçtiğini vurgularken, işlenen suçlarda ise ilk sırayı yüzde 31,8 oranıyla “mala karşı işlenen suçların” oluşturduğunu aktardı.