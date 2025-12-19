Politis ve Haravgi’ye göre, ziyaret Noel ve yeni yıl nedeniyle gerçekleştirildi. Stefanu KKTC’ye her gelişlerinde “Bu güzel ve zengin bölgelerin işgal altında olmasından üzüntü, işledikleri suçlar nedeniyle ülkeyi yıkıma sürükleyen Grivas’ın EOKA-B’sine ve Yunan cuntasına öfke” duyduklarını söyledi.

Stefanu, Dipkarpaz okullarında okuyan öğrencileri görünce de sözde “Türk işgaline” son verecek ve ülkeyi birleştirecek bir çözüm için mücadeleye devam etme kararlılığı hissettiklerini, bütün güçlerini bu mücadeleye vermeye devam edeceklerini kaydetti.