Ciddi suçlarda artış
Alithia’nın haberine göre, Petrolina ExxonMobil Corporation’un yan kuruluşu olan ExxonMobil Cyprus’un bütün hisselerini satın almak için 27 Kasım 2024’te imzaladığı anlaşmayı Şubat 2025’te Rum Rekabet Kuruluna sunmuştu.

Rekabet Kurulu’ndan -şartlı ve taahhütlü şekilde- verilen onay ile Petrolina’nın, ExxonMobil Cyprus ve Güney Kıbrıs genelindeki 65’ten fazla benzin istasyonunu satın alma işlemlerini yürüteceği belirtilen haberde, Rekabet Kurulu tarafından koşulan şartlar ve taahhütler hakkında detay verilmedi.