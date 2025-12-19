Alithia’nın haberine göre, Petrolina ExxonMobil Corporation’un yan kuruluşu olan ExxonMobil Cyprus’un bütün hisselerini satın almak için 27 Kasım 2024’te imzaladığı anlaşmayı Şubat 2025’te Rum Rekabet Kuruluna sunmuştu.

Rekabet Kurulu’ndan -şartlı ve taahhütlü şekilde- verilen onay ile Petrolina’nın, ExxonMobil Cyprus ve Güney Kıbrıs genelindeki 65’ten fazla benzin istasyonunu satın alma işlemlerini yürüteceği belirtilen haberde, Rekabet Kurulu tarafından koşulan şartlar ve taahhütler hakkında detay verilmedi.