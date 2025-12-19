Güney Kıbrıs ve ABD arasında, şirketlerin denetlenmesi ve bu verilerin karşılıklı değiş tokuşu konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Haravgi gazetesi, ABD ve Güney Kıbrıs’ın kamu müfettişlik denetleme birimleri (PCAOB-ADEELEP) arasında, halka açık şirketlerin denetlenmesi ve karşılıklı bilgi paylaşımını içeren bir iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.

Rum Rekabet Kurulu’ndan Petrolina’nın ExxonMobil Cyprus’u satın almasına onay
Rum Rekabet Kurulu’ndan Petrolina’nın ExxonMobil Cyprus’u satın almasına onay
İçeriği Görüntüle

Habere göre, ADEELEP Başkanı Andreas Zahariadis konuya ilişkin açıklamasında, imzalanan anlaşmanın, “Kıbrıs şirketlerinin ABD sermaye kuruluşlarına girişlerine imkan sağlayacağını, bu sebeple büyük önem taşıdığını” ifade etti.