Güney Kıbrıs ve ABD arasında, şirketlerin denetlenmesi ve bu verilerin karşılıklı değiş tokuşu konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Haravgi gazetesi, ABD ve Güney Kıbrıs’ın kamu müfettişlik denetleme birimleri (PCAOB-ADEELEP) arasında, halka açık şirketlerin denetlenmesi ve karşılıklı bilgi paylaşımını içeren bir iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.

Habere göre, ADEELEP Başkanı Andreas Zahariadis konuya ilişkin açıklamasında, imzalanan anlaşmanın, “Kıbrıs şirketlerinin ABD sermaye kuruluşlarına girişlerine imkan sağlayacağını, bu sebeple büyük önem taşıdığını” ifade etti.